தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் உள்ள குழந்தைகள் காப்பகங்களில் நிதி எவ்வாறு செலவழிக்கப்படுகிறது?அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + How are funds spent on nurseries across the country?

நாடு முழுவதும் உள்ள குழந்தைகள் காப்பகங்களில் நிதி எவ்வாறு செலவழிக்கப்படுகிறது?அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு