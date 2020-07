தேசிய செய்திகள்

தமது அரசைக் கவிழ்க்க பா.ஜனதா முயற்சி பிரதமர் மோடிக்கு ராஜஸ்தான் முதல்வர் கடிதம் + "||" + Amid political drama, Rajasthan CM Ashok Gehlot writes a letter to PM Modi, says 'you are being misled'

தமது அரசைக் கவிழ்க்க பா.ஜனதா முயற்சி பிரதமர் மோடிக்கு ராஜஸ்தான் முதல்வர் கடிதம்