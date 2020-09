தேசிய செய்திகள்

பொருளாதாரத்தை மோசமாக நிர்வகிப்பதில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்புக்கு அடுத்த இடத்தில் மோடி - ப.சிதம்பரம் தாக்கு + "||" + GDP estimates a matter of shame for Modi government, says Chidambaram

பொருளாதாரத்தை மோசமாக நிர்வகிப்பதில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்புக்கு அடுத்த இடத்தில் மோடி - ப.சிதம்பரம் தாக்கு