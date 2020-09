தேசிய செய்திகள்

இறுதி செமஸ்டர் தேர்வை 30-ந் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும் - பல்கலைக்கழக மானியக்குழு அறிவுறுத்தல் + "||" + Must complete the final semester exam by the 30th - University Grants Committee Instruction

இறுதி செமஸ்டர் தேர்வை 30-ந் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும் - பல்கலைக்கழக மானியக்குழு அறிவுறுத்தல்