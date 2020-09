தேசிய செய்திகள்

தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் ரூ.1½ லட்சம் கோடி நிலுவைத்தொகை செலுத்த 10 ஆண்டு கால அவகாசம் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு அனுமதி + "||" + Telecom companies have 10 years to pay Rs 10 lakh crore in arrears - Supreme Court

தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் ரூ.1½ லட்சம் கோடி நிலுவைத்தொகை செலுத்த 10 ஆண்டு கால அவகாசம் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு அனுமதி