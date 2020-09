தேசிய செய்திகள்

முக கவசம், தனி மனித இடைவெளி பின்பற்றி இந்தியாவில் 2 லட்சம் கொரோனா இறப்புகளை தடுக்க முடியும் - ஆய்வில் பரபரப்பு தகவல் + "||" + The face shield, individual human gap can prevent 2 lakh corona deaths in India - sensational information in the study

முக கவசம், தனி மனித இடைவெளி பின்பற்றி இந்தியாவில் 2 லட்சம் கொரோனா இறப்புகளை தடுக்க முடியும் - ஆய்வில் பரபரப்பு தகவல்