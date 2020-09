தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி பாபர் மசூதி இடிப்பு: அத்வானி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் மீதான வழக்கில் இம்மாத இறுதியில் தீர்ப்பு + "||" + Ayodhya Babri Masjid demolition: Judgment in case against leaders including Advani later this month

அயோத்தி பாபர் மசூதி இடிப்பு: அத்வானி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் மீதான வழக்கில் இம்மாத இறுதியில் தீர்ப்பு