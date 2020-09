தேசிய செய்திகள்

சந்திரயான்-3 லேண்டர் கருவியை சோதிக்க செயற்கை நிலவு பள்ளங்கள் - பெங்களூருவில் உருவாக்க இஸ்ரோ திட்டம் + "||" + Artificial moon craters to test Chandrayaan-3 lander instrument - ISRO plans to build in Bangalore

சந்திரயான்-3 லேண்டர் கருவியை சோதிக்க செயற்கை நிலவு பள்ளங்கள் - பெங்களூருவில் உருவாக்க இஸ்ரோ திட்டம்