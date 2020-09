தேசிய செய்திகள்

ஆகஸ்டு 31 வரை கடன் தவணை செலுத்தாதவர்களை வாராக்கடன் பட்டியலில் சேர்க்க கூடாது - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Those who do not repay their loans till August 31 should not be included in the weekly loan list - Supreme Court order

ஆகஸ்டு 31 வரை கடன் தவணை செலுத்தாதவர்களை வாராக்கடன் பட்டியலில் சேர்க்க கூடாது - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு