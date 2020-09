தேசிய செய்திகள்

இந்தியா வரும் வழியில் இலங்கை கடற்பகுதியில் எண்ணெய் கப்பல் தீ பிடித்தது; ஒருவர் மாயம் + "||" + An oil tanker caught fire in Sri Lankan waters on its way to India

இந்தியா வரும் வழியில் இலங்கை கடற்பகுதியில் எண்ணெய் கப்பல் தீ பிடித்தது; ஒருவர் மாயம்