தேசிய செய்திகள்

எல்லை பகுதியில் நிலைமை பதற்றமாகவே உள்ளது; இந்திய இராணுவம் போதுமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது ; ராணுவ தளபதி நரவானே + "||" + Situation along China border serious, Indian Army taken ample precautionary steps: Army Chief MM Naravane

எல்லை பகுதியில் நிலைமை பதற்றமாகவே உள்ளது; இந்திய இராணுவம் போதுமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது ; ராணுவ தளபதி நரவானே