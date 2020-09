தேசிய செய்திகள்

3 ஆண்டு காதலை முறித்து வேறொரு பெண்ணுடன் திருமணம்; காதலர் மீது அமிலம் வீச்சு + "||" + 3 years of breaking up and marrying another woman; Acid delivery on Valentine

3 ஆண்டு காதலை முறித்து வேறொரு பெண்ணுடன் திருமணம்; காதலர் மீது அமிலம் வீச்சு