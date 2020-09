தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் பரிசோதனை எண்ணிக்கை 5 கோடியை கடந்தது: மேலும் 75 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + The number of tests in India has crossed 5 crore: another 75 thousand people have been diagnosed with corona infection

இந்தியாவில் பரிசோதனை எண்ணிக்கை 5 கோடியை கடந்தது: மேலும் 75 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று