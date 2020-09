தேசிய செய்திகள்

அயோத்தியில் சர்வதேச அந்தஸ்துடன் ராம் பகவான் என்ற பெயரில் விமான நிலையம் + "||" + Ayodhya airport to be named after Lord Ram, will have international status

