தேசிய செய்திகள்

மே மாதத்தில் மட்டும் இந்தியாவில் 64 லட்சம் பேர் கொரோனாவால் பாதிப்பு - இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் + "||" + ICMR publishes first sero survey results; 6.4 million were likely Covid-19 infected around May

மே மாதத்தில் மட்டும் இந்தியாவில் 64 லட்சம் பேர் கொரோனாவால் பாதிப்பு - இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில்