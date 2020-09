தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலம் பால்கர் மாவட்டத்தில் நான்கு மணி நேரத்திற்குள் எட்டு பூகம்பங்கள் + "||" + Eight earthquakes within four hours - Villagers in Maharashtra’s Palghar district asked to stay alert

மராட்டிய மாநிலம் பால்கர் மாவட்டத்தில் நான்கு மணி நேரத்திற்குள் எட்டு பூகம்பங்கள்