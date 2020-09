தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி நம்பிக்கையின்மை:தானே முதலில் போட்டுக் கொள்ளத் தயார் - மத்திய சுகாதார அமைச்சர் ஹர்ஷ வர்தன் + "||" + Shall Be 1st To Take Covid Vaccine To End Trust Deficit Harsh Vardhan

தடுப்பூசி நம்பிக்கையின்மை:தானே முதலில் போட்டுக் கொள்ளத் தயார் - மத்திய சுகாதார அமைச்சர் ஹர்ஷ வர்தன்