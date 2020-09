தேசிய செய்திகள்

அரசின் முயற்சியால் நாட்டில் கொரோனா பாதிப்புகள் - இறப்புகள் கட்டுப்படுத்தபட்டது- மத்திய அமைச்சர் + "||" + Parliament LIVE: COVID cases, deaths per million population one of the lowest in India, says Dr Harsh Vardhan

அரசின் முயற்சியால் நாட்டில் கொரோனா பாதிப்புகள் - இறப்புகள் கட்டுப்படுத்தபட்டது- மத்திய அமைச்சர்