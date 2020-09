தேசிய செய்திகள்

லடாக் எல்லைப்பகுதியில் 3 துப்பாக்கி சூடு; பாங்கோங் ஏரியின் வடக்கு கரையில் 100 க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுகள் துப்பாக்கி சூடு + "||" + Three incidents of firing at LAC in Ladakh; over 100 rounds fired at Pangong lake’s northern bank: Report

