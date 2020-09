தேசிய செய்திகள்

சீன ஆத்திரமூட்டலுக்கு எதிராக நமது வீரர்கள் குறிப்பிடத்தக்க பொறுமையையும்,தைரியத்தையும் காட்டினர் பாதுகாப்ப அமைச்சர் பாராட்டு + "||" + Our forces maintained 'sayyam' as well as displayed 'shaurya': Defence Minister Rajnath Singh on LAC standoff

சீன ஆத்திரமூட்டலுக்கு எதிராக நமது வீரர்கள் குறிப்பிடத்தக்க பொறுமையையும்,தைரியத்தையும் காட்டினர் பாதுகாப்ப அமைச்சர் பாராட்டு