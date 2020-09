தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது + "||" + The inauguration of the Tirupati Ezhumalayan Temple auspicious ceremony began with the flag hoisting

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது