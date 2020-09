தேசிய செய்திகள்

ராணுவ கேண்டீன்களில் இந்தியாவில் தயாரித்த பொருட்கள் மட்டும் விற்பனையா? மத்திய மந்திரி பதில் + "||" + Only products made in India for sale? The Union Minister replied

ராணுவ கேண்டீன்களில் இந்தியாவில் தயாரித்த பொருட்கள் மட்டும் விற்பனையா? மத்திய மந்திரி பதில்