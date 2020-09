தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒரே நாளில் 12 லட்சம் கொரோனா பரிசோதனை + "||" + Record high of 12 lakh COVID-19 tests conducted in last 24 hours: Health Ministry

இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஒரே நாளில் 12 லட்சம் கொரோனா பரிசோதனை