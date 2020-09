தேசிய செய்திகள்

1 அல்லது 2 நாள் ஊரடங்கின் செயல்திறனை மாநிலங்கள் மதிப்பிட வேண்டும் -பிரதமர் மோடி + "||" + Coronavirus: States should assess the effectiveness of 1 or 2-day lockdowns, says PM Modi

1 அல்லது 2 நாள் ஊரடங்கின் செயல்திறனை மாநிலங்கள் மதிப்பிட வேண்டும் -பிரதமர் மோடி