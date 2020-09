தேசிய செய்திகள்

டைம் பத்திரிகையின் 100 செல்வாக்கு மிகுந்தவர்கள் பட்டியலில் 5 இந்தியர்கள் + "||" + 5 Indians who made it to Time's '100 most influential people of 2020' list

டைம் பத்திரிகையின் 100 செல்வாக்கு மிகுந்தவர்கள் பட்டியலில் 5 இந்தியர்கள்