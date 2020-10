தேசிய செய்திகள்

இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு குண்டு துளைக்காத வாகனங்கள் இல்லை - காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி + "||" + Indian Army soldiers do not have bullet-proof vehicles - Former Congress President Rahul Gandhi

இந்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு குண்டு துளைக்காத வாகனங்கள் இல்லை - காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி