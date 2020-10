தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒரே மாதத்தில் கொரோனா பாதிப்புகள் 26 லட்சம் வரை அதிகரிக்க கூடும் நிபுணர் குழு எச்சரிக்கை + "||" + The committee warned that their projections would not hold up if cases could spike by up to 2.6 million infections in a single month if measures such as social distancing and wearing masks were ignored.

