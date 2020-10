தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பால் மூளை நரம்பு பாதிக்கப்பட்டு பார்வையை இழந்த சிறுமி + "||" + AIIMS reports first case of Covid-19-related brain nerve damage in a child

கொரோனா பாதிப்பால் மூளை நரம்பு பாதிக்கப்பட்டு பார்வையை இழந்த சிறுமி