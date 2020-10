தேசிய செய்திகள்

மும்பை வணிக வளாகத்தில் தீ விபத்து : குடியிருப்பு கட்டிடத்திலிருந்து 3500 பேர் வெளியேற்றம் + "||" + Fire breaks out in Mumbai mall 3,500 people evacuated from adjacent residential building

மும்பை வணிக வளாகத்தில் தீ விபத்து : குடியிருப்பு கட்டிடத்திலிருந்து 3500 பேர் வெளியேற்றம்