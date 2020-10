தேசிய செய்திகள்

பறக்கும் விமானத்தில் பயங்கரவாதி...? பீதியை ஏற்படுத்திய பயணி கைது! + "||" + Passenger cries ‘terrorist’ mid-air on Air India flight, detained for questioning by Goa Police

பறக்கும் விமானத்தில் பயங்கரவாதி...? பீதியை ஏற்படுத்திய பயணி கைது!