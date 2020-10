தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் முக கவசம் அணிவதை கட்டாயமாக்க சட்டசபையில் மசோதா அறிமுகம் + "||" + Introducing a bill in the Assembly to make it mandatory to wear a face mask in Rajasthan

ராஜஸ்தானில் முக கவசம் அணிவதை கட்டாயமாக்க சட்டசபையில் மசோதா அறிமுகம்