தேசிய செய்திகள்

பிப்ரவரி 24 வரை உள்நாட்டு பயணிகள் விமான சேவையில் 60 சதவீத விமானங்களை இயக்க அனுமதி + "||" + Permission to operate 60 percent of flights on domestic passenger flights until February 24

பிப்ரவரி 24 வரை உள்நாட்டு பயணிகள் விமான சேவையில் 60 சதவீத விமானங்களை இயக்க அனுமதி