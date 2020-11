தேசிய செய்திகள்

அணுகவும் அடித்து காயப்படுத்த ரூ.10 ஆயிரம்; கொலை செய்ய ரூ.55 ஆயிரம் ஒரு கூலிப்படை விளம்பரம் + "||" + Rs 5000 for thrashing and Rs 55000 for murder: The post by Uttar Pradesh-based gang goes viral

அணுகவும் அடித்து காயப்படுத்த ரூ.10 ஆயிரம்; கொலை செய்ய ரூ.55 ஆயிரம் ஒரு கூலிப்படை விளம்பரம்