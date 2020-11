தேசிய செய்திகள்

ஆக்கிரமிப்புக்கு மத்தியிலும் இந்தியா தனது இறையாண்மையைப் பாதுகாக்க உறுதியாக உள்ளது - ராஜ்நாத் சிங் + "||" + India determined to protect its sovereignty amid aggression, says Rajnath

ஆக்கிரமிப்புக்கு மத்தியிலும் இந்தியா தனது இறையாண்மையைப் பாதுகாக்க உறுதியாக உள்ளது - ராஜ்நாத் சிங்