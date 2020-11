தேசிய செய்திகள்

உண்மையான கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டை மாற்றுவதை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் - ஜெனரல் பிபின் ராவத் + "||" + India will not accept any shifting of LAC, says CDS General Bipin Rawat

உண்மையான கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டை மாற்றுவதை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் - ஜெனரல் பிபின் ராவத்