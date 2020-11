தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா இறப்பு : 1.46% -ஆக குறைந்தது; 1% ஆக குறைக்க இலக்கு + "||" + India’s Covid-19 fatality rate drops to 1.46%; Govt targets bringing it down to 1%

இந்தியாவில் கொரோனா இறப்பு : 1.46% -ஆக குறைந்தது; 1% ஆக குறைக்க இலக்கு