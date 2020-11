தேசிய செய்திகள்

மேலும் 43 மொபைல் செயலிகளுக்கு மத்திய அரசு தடை + "||" + Centre bans 43 more mobile apps for being prejudicial to India's sovereignty and security

மேலும் 43 மொபைல் செயலிகளுக்கு மத்திய அரசு தடை