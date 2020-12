தேசிய செய்திகள்

அடுத்த கல்வி ஆண்டில் ஜே.இ.இ. தேர்வு 4 முறை நடத்தப்படும் - மத்திய கல்வி மந்திரி ரமேஷ் பொக்ரியால் அறிவிப்பு + "||" + J.E.E. Examination will be conducted 4 times from next academic year - Union Education Minister Ramesh Pokriyal

அடுத்த கல்வி ஆண்டில் ஜே.இ.இ. தேர்வு 4 முறை நடத்தப்படும் - மத்திய கல்வி மந்திரி ரமேஷ் பொக்ரியால் அறிவிப்பு