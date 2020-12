தேசிய செய்திகள்

“நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கூட்டத்தில் பேச அனுமதிக்கவில்லை” - சபாநாயகருக்கு ராகுல்காந்தி கடிதம் + "||" + "Not allowed to speak at Parliamentary Standing Committee meeting" - Rahul Gandhi's letter to the Speaker

“நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கூட்டத்தில் பேச அனுமதிக்கவில்லை” - சபாநாயகருக்கு ராகுல்காந்தி கடிதம்