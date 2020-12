தேசிய செய்திகள்

‘இந்தியாவின் சீர்திருத்தங்கள், உலகின் பார்வையை மாற்றி உள்ளன’ - பிரதமர் மோடி பெருமிதம் + "||" + ‘India’s reforms have changed the world view’ - Prime Minister Modi is proud

‘இந்தியாவின் சீர்திருத்தங்கள், உலகின் பார்வையை மாற்றி உள்ளன’ - பிரதமர் மோடி பெருமிதம்