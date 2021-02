தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தான் நகராட்சி தேர்தலில் காங்கிரஸ் - 1,197, பாஜக - 1,140 இடங்களில் வெற்றி + "||" + Rajasthan Municipal Election Results 2021 Highlights: With 1194 in kitty, Congress widens lead over BJP’s 1146 wards

ராஜஸ்தான் நகராட்சி தேர்தலில் காங்கிரஸ் - 1,197, பாஜக - 1,140 இடங்களில் வெற்றி