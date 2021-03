தேசிய செய்திகள்

பிரேசில் செயற்கைகோளை செலுத்தியதில் இந்தியாவுக்கும், இஸ்ரோவுக்கும் பெருமை கே.சிவன் பெருமிதம் + "||" + To India, Proud of Isro K. Sivan is proud

பிரேசில் செயற்கைகோளை செலுத்தியதில் இந்தியாவுக்கும், இஸ்ரோவுக்கும் பெருமை கே.சிவன் பெருமிதம்