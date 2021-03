தேசிய செய்திகள்

திறமையான இளைஞர்களுக்கு விண்வெளி, அணுசக்தி போன்ற துறைகளில் வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன - பிரதமர் மோடி தகவல் + "||" + Opportunities are waiting for talented youth in fields like space and nuclear - Prime Minister Modi informed

திறமையான இளைஞர்களுக்கு விண்வெளி, அணுசக்தி போன்ற துறைகளில் வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன - பிரதமர் மோடி தகவல்