தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு 17 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + One day after a month in India the corona infection crossed 17 thousand

இந்தியாவில் ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு 17 ஆயிரத்தை கடந்தது