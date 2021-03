தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக விவசாயத்துறையின் தூதராக நடிகர் தர்ஷன் நியமனம் + "||" + Actor Darshan has been appointed as the Ambassador of Agriculture in Karnataka

கர்நாடக விவசாயத்துறையின் தூதராக நடிகர் தர்ஷன் நியமனம்