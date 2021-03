தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை வாபஸ் பெற வலியுறுத்தும் விவசாயிகள் போராட்டம் இன்று 100-வது நாள் - கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை நகர மாட்டோம் என அறிவிப்பு + "||" + Today is the 100th day of the farmers' struggle demanding the repeal of agricultural laws - We will not move until the demand is met

வேளாண் சட்டங்களை வாபஸ் பெற வலியுறுத்தும் விவசாயிகள் போராட்டம் இன்று 100-வது நாள் - கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை நகர மாட்டோம் என அறிவிப்பு