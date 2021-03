தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் 27 துணை மின் நிலையங்களை திறந்து வைத்தார் - யோகி ஆதித்நாத் + "||" + CM Yogi Inaugurates 27 Electrical Substations In UP At A Cost Of Rs 1,920

உத்தரபிரதேசத்தில் 27 துணை மின் நிலையங்களை திறந்து வைத்தார் - யோகி ஆதித்நாத்