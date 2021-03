இந்தியாவில் வைரஸ் பரவல் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு; 18 ஆயிரத்தை கடந்தது தினசரி கொரோனா பாதிப்பு

தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் வைரஸ் பரவல் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு; 18 ஆயிரத்தை கடந்தது தினசரி கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Continued increase in the spread of the virus in India; Daily corona exposure exceeds 18 thousand

