தேசிய செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் அமளி; நாடாளுமன்றம் முதல் நாளிலேயே முடங்கியது + "||" + Opposition parties angry over petrol and diesel price hikes Parliament was paralyzed from day one

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் அமளி; நாடாளுமன்றம் முதல் நாளிலேயே முடங்கியது