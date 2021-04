தேசிய செய்திகள்

மார்ச் மாதத்தில் ஜி.எஸ்.டி. வசூல் சுமார் ரூ.1¼ லட்சம் கோடி + "||" + GST in March Revenue is around Rs 1.5 lakh crore

மார்ச் மாதத்தில் ஜி.எஸ்.டி. வசூல் சுமார் ரூ.1¼ லட்சம் கோடி